Объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой
15 августа Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, в Шабране, Сиязани, Шамахе, Гобустане, Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгёле, и в других регионах ожидается восточный ветер с перерывами, скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.
Следует отметить, что 24 июля Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана также объявляла желтое предупреждение о ветре.
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