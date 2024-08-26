Как проходит капремонт на проспекте "8 Ноября"

В соответствии с поручением главы государства, в целях обеспечения комфортного проезда граждан Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана быстро и качественно продолжает капитальный ремонт на проспекте "8 Ноября".

Как передает Day.Az, поскольку проспект "8 Ноября", считающийся одним из главных проспектов Баку и имеющий протяженность 10 км, долгое время эксплуатировался без капитального ремонта, на асфальтобетонном покрытии дороги наблюдались трещины и неровности, что создавало препятствия для комфортного движения по оживленному проспекту столицы.

В рамках капитального ремонта, проводимого в соответствии с проектом, с целью обеспечения быстрого и беспрепятственного движения транспортных средств, а также обеспечения бесперебойной высокой пропускной способности дороги, выполняются работы по строительству 8-полосной проезжей части, велосипедной полосы, буферной зоны и тротуаров.

Отмеченные работы выполнены с высоким качеством на участках проспекта от пересечения с улиц Юсифа Сафарова до улицы Хагани Рустамова, от пересечения с улиц Садыгджана до Зыхского круга и в обратном направлении, а также в рамках проекта на улице Афияддина Джалилова.

В настоящее время капитальный ремонт продолжается на участке проспекта от улицы Хагани Рустамова до улицы "Центральный бульвар" (в направлении Зыхского круга) и от улицы Садыгджана до улицы Рамиза Гулиева (в направлении города).

Агентством выполняются работы по мощению указанных участков проспекта. Как только работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия в указанных направлениях будут завершены, начнется асфальтирование в противоположных направлениях.

Капитальный ремонт проводится по согласованию с соответствующими органами и в согласовании с органами, занимающимися прокладкой линий подземных коммуникаций. В настоящее время ведутся работы по обновлению линий подземных коммуникаций на разных участках проспекта.

В настоящее время Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по демонтажу непригодной для эксплуатации брусчатки, строительству новых пешеходных дорожек шириной от 2 до 3,5 метров, в зависимости от местности, и облицовке участков тротуара декоративными камнями для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан по проспекту. Аналогичные работы ведутся на перекрестке вдоль проспекта, где ширина дорожек варьируется от 2 до 2,4 метров в зависимости от местности.

Согласно согласованному проекту, количество полос движения будет одинаковым, то есть с сохранением 4 полос в каждом направлении, будут проложены выделенные велосипедные полосы шириной 1,5 метра (10 км), велосипедные дорожки будут отделены от участка дороги, предназначенного для транспортных средств, через "буферные зоны"шириной 1,2 метра (по одной полосе в каждом направлении), будут приняты меры по улучшению уровня освещения на территории.

Водителей еще раз просят с пониманием отнестись к выполненным работам, быть внимательными при движении по рассматриваемому проспекту в период ремонта, соблюдать требования временных дорожных знаков, которые будут установлены на территории ремонта, и правила дорожного движения.

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