МВД предупреждает желающих уехать за границу

Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой торговли людьми.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

Он обратился к лицам, желающим выехать за границу:

"Внимательно ознакомьтесь с документами и опытом работы фирмы, в которую вы обращаетесь. Юридическое лицо, действующее в Азербайджанской Республике, может помочь гражданам Азербайджанской Республики найти работу за рубежом только при наличии необходимой лицензии на деятельность. Если вам предлагают работу, учебу или создание семьи за границей, это не должно осуществляться на словах, а обязательно на основе какого-либо официального договора. Договор должен быть обязательно на родном языке, написан в понятном для вас стиле и предоставлять подробную информацию".

Э. Гаджиев отметил, что в указанном договоре обязательно должны быть четко указаны обязательства обеих сторон, то есть фирмы и лица:

"Было бы хорошо, если бы вы проконсультировались с юристом об условиях договора. Узнайте имя и фамилию представителя, который предлагает вам работу в одной из зарубежных стран от имени определенной фирмы, потребуйте от него удостоверение, доверенность и договор, выданные представляемой им фирмой. Прежде чем заключать трудовой, образовательный или брачный договор, обязательно проконсультируйтесь с сотрудниками миграционной службы о том, являются ли ваша работа, учеба или просто проживание в этой стране легальными и безопасными".

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