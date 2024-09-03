К сведению абитуриентов

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места вузов и колледжей Азербайджана на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Отметим, что 28 августа стартовал отбор специальностей на вакантные места высших учебных заведений, который продлится до 2 сентября.

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