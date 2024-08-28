Стартует выбор вакантных специальностей в вузах

С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей на вакантные места высших учебных заведений, который продлится до 2 сентября.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

В сообщении говорится, что в Азербайджане после первого этапа приема в вузы вакантными остались 1 304 плановых места по I группе, 246 - по II группе, 400 - по III группе, 463 - по IV группе и 348 - по V группе специальностей.

Отметим, что недавно была обнародована статистика поступивших в Карабахский университет по регионам.

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