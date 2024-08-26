Статистика поступивших в Карабахский университет по регионам

16% поступивших в Карабахский университет - жители Баку.

Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде на пресс-конференции по итогам конкурса на поступление в высшие учебные заведения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель отметила, что среди других студентов, поступивших в Карабахский университет, 6,8% - из Сумгайыта, 3,81% - из Нахчывана, Хызы, Абшерона, 16% - из Гянджинского, Шамкирского и Газахского районов.

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