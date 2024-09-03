Укрепление медицинских связей

III Форум азербайджанских врачей в Германии состоится 14 сентября 2024 года в Бонне, сообщает Day.Az.

Это мероприятие предоставляет ценную возможность для профессионального обмена и налаживания контактов между азербайджанскими врачами и студентами-медиками в Германии. Оно служит платформой для диалога и сотрудничества в области медицины и здравоохранения и способствует укреплению отношений между Азербайджаном и Германией.

Около 200 авторитетных экспертов в различных областях медицины соберутся по этому случаю, чтобы обсудить актуальные темы в сфере медицины и здравоохранения. Форум станет платформой для обмена опытом и обсуждения общих проблем, актуальных в системе здравоохранения Германии и Азербайджана.

Многие из специалистов приехали из Азербайджана в Германию 15 лет назад, часто в качестве приглашенных врачей, врачей-резидентов или студентов-медиков. Благодаря высококачественному обучению и профессиональным возможностям, предоставленным им в этой стране, они смогли построить успешную карьеру. Сегодня многие из них занимают руководящие должности старших врачей и главврачей в своих соответствующих областях специализации.

Форум был основан в прошлом году по инициативе доктора медицинских наук Нураны Абдуллаевой, главного врача отделения радиологии, нейрорадиологии и ядерной медицины клиники GFO в Тройсдорфе и председателя Альянса азербайджанцев Германии. В настоящее время Эльвин Хусейнов возглавляет правление форума. В мероприятии также примут участие представители правительства Азербайджана, в том числе председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Напомним, что в настоящее время в Германии работают более 2 000 врачей из Азербайджана. Ежегодно около 60 процентов выпускников Бакинского медицинского университета рассматривают возможность переезда в Германию после изучения немецкого языка.

Цель форума - укрепить существующие связи и проложить путь для будущего сотрудничества. Это станет уникальной возможностью отметить вклад азербайджанских медиков в немецкое здравоохранение и подчеркнуть успешную интеграцию этих специалистов в немецкую систему здравоохранения.

Первый форум состоялся в городе Кельн, второй - в Берлине, третий форум пройдет в Бонне.