Цепная авария в Азербайджане

- есть погибший и раненые - ФОТО

В Зардабе произошла цепная авария с участием легкового автомобиля марки "Мерседес", грузового автомобиля "Газель" и мотоцикла.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке автодороги Уджар-Зардаб, проходящей через поселок Бейимли.

В результате были серьезно повреждены все три автомобиля, один человек погиб и четверо получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.