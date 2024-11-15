https://news.day.az/society/1707290.html Цепная авария в Азербайджане - есть погибший и раненые - ФОТО В Зардабе произошла цепная авария с участием легкового автомобиля марки "Мерседес", грузового автомобиля "Газель" и мотоцикла. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке автодороги Уджар-Зардаб, проходящей через поселок Бейимли.
Цепная авария в Азербайджане - есть погибший и раненые - ФОТО
В Зардабе произошла цепная авария с участием легкового автомобиля марки "Мерседес", грузового автомобиля "Газель" и мотоцикла.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке автодороги Уджар-Зардаб, проходящей через поселок Бейимли.
В результате были серьезно повреждены все три автомобиля, один человек погиб и четверо получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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