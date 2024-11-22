Новый проект на «Украинском круге»

С целью улучшения дорожного движения на "Украинском круге" подготовлен новый проект.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что проанализирована дорожная инфраструктура, улично-дорожная сеть и транспортный поток в районе. Наиболее оптимальным решением для данной дорожной развязки является новая схема кругового движения по турбо-схеме. Проект был одобрен Транспортным координационным советом.

Они отметили, что предлагаемый круг по турбо-схеме считается современным и инновационным решением для нашей страны на сложных нерегулируемых перекрестках.

В настоящее время существующие кольцевые развязки не соответствуют современным стандартам, что вызывает ряд проблем с дорожным движением. Несмотря на то что количество полос для въезда и выезда ограничено до 2-3, на кольце движения часто наблюдается ситуация, когда количество полос достигает 6, 7 и даже 8. Это увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, что зачастую является более серьезной проблемой, чем пробки.

Согласно новому проекту, от улицы Мухаммеда Хади можно будет проехать напрямую повернуть направо на улицу Вунгтау, а также от улицы Неаполь и Ашуг Алескер - на улицу Мухаммеда Хади, не въезжая в круг. На кольце движение будет разделено на 3 полосы. Также для обеспечения безопасности пешеходов на перекрестках дорог будут организованы тротуары и пешеходные переходы.

Было отмечено, что данный тип кругов широко используется во многих европейских странах с развитой транспортной инфраструктурой, особенно, таких как Германия, Норвегия и Нидерланды.

Представляем вашему вниманию смоделированный проект: