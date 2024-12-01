https://news.day.az/society/1711953.html

В Сураханском районе Баку сбили пешехода

В Сураханском районе Баку произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован на улице Атамоглана Рзаева. Согласно информации, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Фарида Гурбанова (2004 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.