https://news.day.az/society/1711953.html В Сураханском районе Баку сбили пешехода В Сураханском районе Баку произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован на улице Атамоглана Рзаева. Согласно информации, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Фарида Гурбанова (2004 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В Сураханском районе Баку сбили пешехода
В Сураханском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован на улице Атамоглана Рзаева.
Согласно информации, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Фарида Гурбанова (2004 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту сотрудниками Сураханского районного управления полиции проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре