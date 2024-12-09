В Азербайджане определены новые надбавки к трудовой пенсии для некоторых лиц

Сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут предоставлены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 3.5 закона "О трудовых пенсиях", который был обсуждён на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам труда и социальной политики.

Недавно сообщалось, что 10 декабря будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.