https://news.day.az/society/1713874.html В Азербайджане определены новые надбавки к трудовой пенсии для некоторых лиц Сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут предоставлены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 3.5 закона "О трудовых пенсиях", который был обсуждён на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам труда и социальной политики.
В Азербайджане определены новые надбавки к трудовой пенсии для некоторых лиц
Сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут предоставлены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 3.5 закона "О трудовых пенсиях", который был обсуждён на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам труда и социальной политики.
Недавно сообщалось, что 10 декабря будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
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