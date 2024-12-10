Работающий в Tesla азербайджанец рассказал о проектах Cybertruck и Robotaxi

Немало молодых азербайджанцев сегодня, в XXI столетии - веке технологий, прославляют нашу страну в этой сфере. Один из них - Санан Ахундзаде, работающий во всемирно известной компании Tesla.

Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ связался с нашим соотечественником посредством социальной сети Facebook и задал ему несколько вопросов, передает Day.Az.

Санан Ахундзаде появился на свет в Баку, но его семья родом из лянкяранского села Болады. Когда Санану было три года, в связи с рабочими обстоятельствами его отца семья переехала в США, а затем - в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Позже они обосновались в Канаде. После окончания средней школы с высокими результатами, в 2014 году Санан был принят на факультет машиностроения всемирно известного Университета Ватерлоо (Канада). В студенческие годы Санан прошел стажировку в высокорейтинговых канадских компаниях.

"У меня мало воспоминаний из детства, но я часто пересматриваю фотографии и видеозаписи. Судя по ним, наша семья часто ездила в Лянкяран. Родители с детства прививали мне любовь к родине. В 1998 году в рамках программы Fullbright, которую выиграл мой отец, наша семья переехала в Техас, а в 2001 году мы перебрались в Канаду, поскольку отец получил новое назначение. Начальное образование я получил в канадском городе Гамильтон, а в старших классах обучался в Ватерлоо. Затем я продолжил свое образование в престижном Университете Ватерлоо по специальности машиностроение. Интерес к технологиям проявился у меня еще в детстве. В настоящее время я живу в Калифорнии, работаю инженером в Tesla и занимаюсь инновационными технологиями", - рассказывает Санан Ахундзаде.

Молодой инженер отмечает, что еще в студенческие годы мечтал работать в Tesla. Для достижения своей заветной мечты он принял участие в программе Со-ор Университета Ватерлоо. Программа предоставляет студентам возможность получить опыт работы в различных компаниях в течение шести семестров, то есть двух лет. Практический опыт и навыки, обретенные Сананом в рамках этой программы, впоследствии помогли ему получить работу в Tesla: "В 2018 году, когда я учился на 3-м курсе университета, я подал заявку в Tesla. Знания, которые я получил в университете, и опыт, обретенный в рамках Со-ор, были для меня большим преимуществом. Процесс подачи заявки состоял из нескольких этапов. Сначала я отправил свое резюме и другие документы. Затем последовали собеседования, в ходе которых проверялись мои теоретические знания и способность решать проблемы. На собеседованиях я рассказал о своем академическом образовании и опыте работы. После успешного прохождения этапа собеседований я присоединился к программе Co-op в Tesla. Вскоре меня пригласили в Tesla на постоянную работу. Так я получил работу своей мечты".

В настоящее время Санан Ахундзаде работает старшим инженером в компании Tesla и занимается внедрением передовых технологий в автомобилестроении. Помимо работы над техническим проектированием автомобилей, он занимается оптимизацией производственных процессов и внедрением инновационных решений. Его работа заключается не только в улучшении качества и функциональности автомобилей, но и в повышении эффективности производства и содействии внедрению более экологически чистых технологий.

"Среди проектов, над которыми я работаю, имеются революционные автомобили, такие как Model-3, Model-Y, Сybertruck и Robotaxi. Основная цель нашей команды - проектировать, разрабатывать, тестировать в реальных условиях и контролировать производство структурных пластиков, оптимизированных в целях повышения энергоэффективности, аэродинамической эффективности автомобиля и его устойчивости к ударам во время аварий. В то же время, работая в команде инженеров по экстерьеру Tesla, мы занимаемся проектированием внешних компонентов автомобилей, созданием прототипов, испытаниями и производством. Многие детали, которые мы проектируем, видны конечному пользователю, и, поскольку они определяют внешний вид и восприятие автомобиля, мы тесно сотрудничаем с Tesla Design Studio, чтобы обеспечить баланс между красотой, функциональностью и стоимостью. Мы ориентируемся на инновации и постоянно совершенствуем нашу продукцию. Работа в Tesla значительно улучшила мои технические навыки. Для меня это огромный опыт, с одной стороны, полный новых вызовов, а с другой - приносящий огромное удовольствие", - добавляет наш собеседник.

Санан Ахундзаде нацелен на сложные и масштабные инженерные проекты. Получение знаний и опыта, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и электротранспорт, является одной из его основных целей. Он хочет участвовать в создании новых, инновационных решений, прекрасно осознавая, что за этими областями будущее: "Очевидно, что эти отрасли быстро развиваются и в будущем окажут огромное влияние на мировую экономику и общество. Я хочу быть частью работы как над новыми технологиями. В то же время я намерен делиться своим опытом со студентами, чтобы помочь им в их формировании и задать правильный вектор их усилиям в этом направлении", - говорит азербайджанский инженер.