https://news.day.az/society/1714278.html

В этом районе Азербайджана не будет газа - с этой даты

В Джалилабадском районе будет приостановлено газоснабжение для около 5 тысяч абонентов. Как сообщает Day.Az, в городе Джалилабад (на проспекте Гейдара Алиева, а также на улицах Бабека, Шахрияра, С. Ахундова, Н. Нариманова, Ш. Гурбанова, А.