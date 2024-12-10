https://news.day.az/society/1714278.html В этом районе Азербайджана не будет газа - с этой даты В Джалилабадском районе будет приостановлено газоснабжение для около 5 тысяч абонентов. Как сообщает Day.Az, в городе Джалилабад (на проспекте Гейдара Алиева, а также на улицах Бабека, Шахрияра, С. Ахундова, Н. Нариманова, Ш. Гурбанова, А.
В этом районе Азербайджана не будет газа - с этой даты
В Джалилабадском районе будет приостановлено газоснабжение для около 5 тысяч абонентов.
Как сообщает Day.Az, в городе Джалилабад (на проспекте Гейдара Алиева, а также на улицах Бабека, Шахрияра, С. Ахундова, Н. Нариманова, Ш. Гурбанова, А. Азертюрка и Джавадхана) с 09:00 завтрашнего дня и до завершения работ будет приостановлена подача газа для 4800 абонентов.
Абонентов просят следить за состоянием оборудования газоснабжения и соблюдать все меры безопасности.
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