В этом районе Азербайджана не будет газа

В Джалилабадском районе будет приостановлено газоснабжение для около 5 тысяч абонентов.

Как сообщает Day.Az, в городе Джалилабад (на проспекте Гейдара Алиева, а также на улицах Бабека, Шахрияра, С. Ахундова, Н. Нариманова, Ш. Гурбанова, А. Азертюрка и Джавадхана) с 09:00 завтрашнего дня и до завершения работ будет приостановлена подача газа для 4800 абонентов.

Абонентов просят следить за состоянием оборудования газоснабжения и соблюдать все меры безопасности.