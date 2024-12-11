Где утренние пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Проспект Хатаи, в направлении "Шярг базары";
8. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
18. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
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