Где утренние пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Хатаи, в направлении "Шярг базары";

8. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

18. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".