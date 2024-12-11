В районе станции метро "8 Ноября" в Баку установлены новые пешеходные светофоры.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом при министерстве внутренних дел Азербайджана.

Жители окрестных районов и пассажиры метро теперь могут более удобно и безопасно переходить дорогу в этом районе.

Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел продолжает свою работу по повышению безопасности на дорогах.

В рамках этой работы в Насиминском районе, на улице Джейхуна Салимова, рядом со станцией метро "8 Ноября", были установлены новые пешеходные светофоры. Также на этой улице появилась специальная пешеходная полоса, проложенная Агентством наземного транспорта, что значительно улучшает удобство перехода для пешеходов.

Недавно в Баку были установлены новые дорожные знаки.