Хорошая новость для пенсионеров

Проекты бюджета на 2025 год в парламенте достигли финального этапа обсуждений. Они уже прошли два чтения, а третье запланировано на ближайшие дни.

Как сообщает Day.Az, председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев отметил, что бюджетные вопросы, относящиеся к сфере деятельности комитета, были рассмотрены и рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании парламента.

"В целом, социальные расходы составят 41% бюджета на следующий год, что приближается к половине общего бюджета", - добавил он.

Кроме того, в бюджете Государственного фонда социальной защиты (DSMF) предусмотрено увеличение на 10-15%, что составляет примерно 7,7 миллиарда манатов - на 1,2 миллиона больше, чем в текущем году. Бюджет фонда страхования от безработицы также увеличится на 9,5%.

Эти изменения позволят повысить минимальный и средний размер заработной платы и пенсий. В следующем году пенсия по возрасту увеличится до 571 манат, что на 50 манатов больше, чем в этом году, а средняя пенсия составит 535 манатов - на 45 манатов больше.

"Некоторые граждане ощутят большее увеличение пенсий, а другие - меньшее, но в среднем повышение составит около 45-50 манатов", - отметил Муса Гулиев.

Отметим, что в следующем году будет увеличен не только минимальный размер пенсий, но и заработные платы. Минимальная зарплата, которая сейчас составляет 345 манатов, прогнозируется на уровне 400 манатов, хотя окончательная сумма может быть ниже.

По словам Гулиева, ожидается общее увеличение заработных плат в пределах 12-15%, что позволит гражданам почувствовать улучшение уровня доходов.