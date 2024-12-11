В Баку меняют расположение некоторых пешеходных переходов

В Баку меняют расположение нескольких пешеходных переходов в рамках проекта, разработанного Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Целью изменений является оптимизация транспортного движения на пересечении проспекта Нариманова с улицами Микаила Мушфига и Гурбана Халилова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AYNA, проект предусматривает установку светофоров на перекрестке и изменение расположения пешеходных переходов.

Эти меры направлены на устранение спорных ситуаций, возникающих при движении транспорта с улицы Гурбана Халилова на проспект Нариманова и в обратном направлении, а также с проспекта Нариманова на улицу Микаила Мушфига. Реорганизация потока машин позволит создать четкую очередность движения и повысить безопасность пешеходов.

Реализация проекта стартовала сегодня. Предварительно изменения были смоделированы с помощью специализированного программного обеспечения.