В Азербайджане строятся три новых надземных пешеходных перехода

В текущем году в целях обеспечения безопасности граждан в необходимых районах города Баку, а также на участках автомобильных дорог республиканского значения, проходящих через населенные пункты, ведется строительство надземных пешеходных переходов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, строительство надземных переходов проводится в следующих местах:

По городу Баку:

На 3-м км автомобильной дороги Международный аэропорт Гейдара Алиева - Мардакян (поселок Бина); На 8-м км автомобильной дороги Международный аэропорт Гейдара Алиева - Мардакян - Загульба (поселок Шаган); На 11-м км автомобильной дороги Международный аэропорт Гейдара Алиева - Мардакян - Загульба (поселок Бузовна); На автомобильной дороге возле Олимпийского стадиона Баку, рядом с северо-восточной частью бульвара Бёюкшор; На пересечении проспекта Зии Буньядова с улицей Х.Р. Улу-Тюрк; На дороге Зых, возле военного лицея имени Джамшида Нахичеванского.

На участках автомобильных дорог республиканского значения, проходящих через населенные пункты:

На 72-м км автомобильной дороги М-1 Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией; На 69-м км автомобильной дороги М-2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией; На 262,5-м км автомобильной дороги М-2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией; На 26,5-м км автомобильной дороги М-4 Баку - Шамахы - Евлах; На 35,6-м км автомобильной дороги М-4 Баку - Шамахы - Евлах.

Для обеспечения комфортного и безопасного пересечения дорог гражданами строительство пешеходных переходов продолжается в следующих местах:

На 266,6-м км автомобильной дороги М-2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией; На 43-м км автомобильной дороги М-6 Гаджигабул - Бахрамтепе - Миндживан - государственная граница с Арменией (на территории Сабирабадского района); На 104-м км автомобильной дороги R-18 Мингячевир - станция Мингячевир - Бахрамтепе (на территории Агджабединского района).