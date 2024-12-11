В Азербайджане предложено внести изменения в пакет медицинского страхования

Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана организовало очередные общественные обсуждения с целью обновления медицинских услуг, предоставляемых обязательным медицинским страхованием. В обсуждениях приняли участие ортопеды-травматологи министерства здравоохранения и TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, на мероприятии со вступительным словом выступила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Агентства Айнура Ахмедова.

"С текущего года при обновлении пакета услуг проводятся общественные обсуждения. В этом процессе необходима поддержка врачей из разных сфер. Цель сегодняшних обсуждений - изучить мнения и предложения врачей-специалистов в сфере травматологии в рамках пакета услуг, который будет обновлен", - сказала она.

Глава департамента медицинских услуг и лекарственных средств Наргиз Агаева отметила, что для обеспечения более эффективного обновления пакета услуг важно привлечь к процессу врачей-специалистов.

Заведующий отделом регулирования и технических правил по медицинским услугам Салим Гусейнзаде выступил с презентацией о предлагаемых изменениях. Согласно 9-й классификации Международной классификации болезней (МКБ-9), ряд медицинских услуг в области травматологии предлагается оплачивать за счет страхования. В частности, ревизионное эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов и процедуры на сухожилиях и мышцах являются основными медицинскими услугами, которые должны быть добавлены в пакет услуг. Кроме того, он отметил, что специальные медицинские расходы при оказании некоторых медицинских услуг в травматологии будут упорядочены в обновленном пакете услуг.

Врачи положительно оценили предложенные изменения. Что касается тарификации услуг, то они представят свои предложения в письменной форме.