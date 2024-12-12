https://news.day.az/society/1714724.html В Азербайджане построили и восстановили тысячи школ В Азербайджане насчитывается около 4400 школ. Подавляющее большинство из них - до 90 процентов - были построены или восстановлены за последние годы. Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. По его словам, это число превышает 3900.
В Азербайджане построили и восстановили тысячи школ
В Азербайджане насчитывается около 4400 школ. Подавляющее большинство из них - до 90 процентов - были построены или восстановлены за последние годы.
Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
По его словам, это число превышает 3900.
"Каждый год эта работа продолжается с учетом отдельных регионов согласно соответствующему плану.
Думаю, в ближайшие годы этот процесс поэтапно закончится. В то же время на освобожденных от оккупации территориях продолжается процесс строительства школ", - добавил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре