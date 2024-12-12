В Азербайджане построили и восстановили тысячи школ

В Азербайджане насчитывается около 4400 школ. Подавляющее большинство из них - до 90 процентов - были построены или восстановлены за последние годы.

Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

По его словам, это число превышает 3900.

"Каждый год эта работа продолжается с учетом отдельных регионов согласно соответствующему плану.

Думаю, в ближайшие годы этот процесс поэтапно закончится. В то же время на освобожденных от оккупации территориях продолжается процесс строительства школ", - добавил министр.