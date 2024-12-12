https://news.day.az/society/1714731.html В Азербайджане подготовлен концептуальный документ по единому управлению медработниками Министерством здравоохранения подготовлен концептуальный документ по единому управлению медицинскими кадрами в Азербайджанской Республике. Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
В Азербайджане подготовлен концептуальный документ по единому управлению медработниками
Министерством здравоохранения подготовлен концептуальный документ по единому управлению медицинскими кадрами в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Министр отметил, что концептуальный документ будет представлен в кратчайшие сроки в рамках реформы в сфере здравоохранения.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане растет интерес к добровольному донорству органов.
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