В Азербайджане подготовлен концептуальный документ по единому управлению медработниками

Министерством здравоохранения подготовлен концептуальный документ по единому управлению медицинскими кадрами в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Министр отметил, что концептуальный документ будет представлен в кратчайшие сроки в рамках реформы в сфере здравоохранения.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане растет интерес к добровольному донорству органов.