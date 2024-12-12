В Азербайджане растет интерес к добровольному донорству органов

В Азербайджане значительно увеличилось число желающих стать донорами органов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщила председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

В течение 2024 года было выполнено более 300 различных операций по пересадке органов. Большинство составили операции по пересадке почек и печени.

Она отметила, что число людей, желающих пожертвовать свои органы после смерти, увеличилось в 3 раза.

По ее словам, лица, желающие стать добровольными донорами, могут подать заявку на сайте mygov.az.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане станет доступнее лекарственная помощь.