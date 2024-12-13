В Баку меняется схема движения ряда автобусов

В Баку меняется схема движения 4 автобусных маршрутов.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта (AYNA), схема движения автобусов №№ 35, 44, 88А и 120Е изменится с 15 декабря.

Движение автобусов №35 организовано в центр Сураханского района, №44 - на ул. Эльхана Гасанова в Сураханском районе, №88А - на ул. Центральный бульвар в "Белом городе" и №120Е - через ул. Афияддина Джалилова.

Также будет запущен регулярный автобусный маршрут №20, который свяжет поселки Гарачухур и Ени Гюнешли с Центральным банком и Азербайджанским медицинским университетом.

Недавно сообщалось о новом решении, которое улучшит общественный транспорт и снизит затраты.