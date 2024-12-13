https://news.day.az/society/1715059.html В Баку меняется схема движения ряда автобусов - СПИСОК В Баку меняется схема движения 4 автобусных маршрутов. Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта (AYNA), схема движения автобусов №№ 35, 44, 88А и 120Е изменится с 15 декабря. Движение автобусов №35 организовано в центр Сураханского района, №44 - на ул. Эльхана Гасанова в Сураханском районе, №88А - на ул.
В Баку меняется схема движения ряда автобусов - СПИСОК
В Баку меняется схема движения 4 автобусных маршрутов.
Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта (AYNA), схема движения автобусов №№ 35, 44, 88А и 120Е изменится с 15 декабря.
Движение автобусов №35 организовано в центр Сураханского района, №44 - на ул. Эльхана Гасанова в Сураханском районе, №88А - на ул. Центральный бульвар в "Белом городе" и №120Е - через ул. Афияддина Джалилова.
Также будет запущен регулярный автобусный маршрут №20, который свяжет поселки Гарачухур и Ени Гюнешли с Центральным банком и Азербайджанским медицинским университетом.
Недавно сообщалось о новом решении, которое улучшит общественный транспорт и снизит затраты.
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