Азербайджанская молодежь на фестивале в Японии

В японской префектуре Вакаяма при поддержке комитета по образованию Танабэ и организации комитета "Youth Fest" состоялось культурное мероприятие под названием "Молодежный фестиваль".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что старшеклассниками в городе Танабэ на фестивале, проходившем в центре "Tanabe enplus", были организованы продажа еды и безалкогольных напитков, мастер-классы, различные презентации.

На мероприятии наша соотечественница Минара Шукюрова выступила с презентацией об Азербайджане и подробно рассказала гостям о нашей культуре и истории. Во время фестиваля хореограф Лала Асланур провела для японцев онлайн-урок азербайджанских танцев.

Отметим, что руководитель проекта "Танцуй со мной" Лала Асланур более 5 лет пропагандирует наши национальные танцы в мире, знакомит с азербайджанской культурой. Следующей такой страной стала Япония. Азербайджанские национальные танцы были с интересом встречены жителями Страны восходящего солнца.

В местной прессе также были опубликованы статьи о фестивале:

https://www.agara.co.jp/article/443652; https://www.agara.co.jp/article/433007