https://news.day.az/society/1721493.html Утвержден член ПЕА с правом совещательного голоса в ЦИК Азербайджана Утвержден член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с правом совещательного голоса, назначенный партией "Ени Азербайджан" (ПЕА). Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на заседании ЦИК 8 января. После обсуждения Мухаммед Юсиф оглы Магеррамов был утвержден членом ЦИК от партии "Ени Азербайджан" с правом совещательного голоса.
Утвержден член ПЕА с правом совещательного голоса в ЦИК Азербайджана
Утвержден член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с правом совещательного голоса, назначенный партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на заседании ЦИК 8 января.
После обсуждения Мухаммед Юсиф оглы Магеррамов был утвержден членом ЦИК от партии "Ени Азербайджан" с правом совещательного голоса.
Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
Ранее мы сообщали, сколько кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Азербайджане.
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