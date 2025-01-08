Утвержден член ПЕА с правом совещательного голоса в ЦИК Азербайджана

Утвержден член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с правом совещательного голоса, назначенный партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на заседании ЦИК 8 января.

После обсуждения Мухаммед Юсиф оглы Магеррамов был утвержден членом ЦИК от партии "Ени Азербайджан" с правом совещательного голоса.

Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.

Ранее мы сообщали, сколько кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Азербайджане.