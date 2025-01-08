В Баку задержаны серийные воры и мошенники

В Низаминском районе были задержаны лица, подозреваемые в краже и мошенничестве.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В полицию поступила информация о краже в одном из домов района, в результате которой потерпевшему был причинен ущерб на сумму 6 850 манатов.

Сотрудники 23-го отдела полиции Низаминского РУП провели оперативные мероприятия, в ходе которых была задержана 46-летняя М.Теймурова, подозреваемая в совершении кражи.

Одновременно, сотрудники 24-го отдела полиции Низаминского РУП успешно задержали Ш.Беялиева, который ранее уже имел судимость за аналогичные преступления. Этот мошенник вновь попался на крупной афере, обманув местного жителя и похитив 5 695 манатов.

По данным фактам проводится расследование.