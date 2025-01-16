На освобожденных территориях Азербайджана построены тысячи километров дорог

В целях восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана ведется проектирование и строительство 45 автомобильных дорог общей протяженностью 3382,6 км.

Как сообщает Day.Az, из указанных дорог 1 076,1 км имеют республиканское значение, 2 306,5 км - местное значение.

До настоящего времени полностью завершено строительство 7 автомобильных дорог общей протяженностью 315,9 км, частично завершено строительство одного проекта (участок в 24,2 километра автодороги Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут протяженностью 39,7 км)

В соответствии с Государственной программой осуществляются работы по строительству внутренних дорог в 8 городах - Шуша, Агдам, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар, Джабраил и Лачин.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана ведутся строительные работы на 8 автомобильных дорогах в 8 сел и 6 межрайонных автодорогах.

На сегодняшний день завершено строительство 28 тоннелей протяженностью 59,6 км, 392 мостов протяженностью 8339,1 метра и 9 виадуков протяженностью 1695 метров.