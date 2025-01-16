Казахстан не будет комментировать слухи о крушении самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана не будет комментировать неофициальную информацию, касающуюся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта Республики Казахстан продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - говорится в сообщении.

Отметим, что "черные ящики" разбившегося самолета AZAL были доставлены в Астану из Бразилии.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.