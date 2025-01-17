В Агдере возобновила работу еще одна радиотелевизионная станция

ПО "Телерадио" восстановило работу Гасанризской радиотелевизионной станции в Агдеринском районе.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках работ по восстановлению сети радиотелевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях данная станция была обеспечена электроэнергией. Техническое здание было отремонтировано, станция оснащена техническими средствами и готова к вещанию. Так, были установлены и введены в эксплуатацию телевизионный передатчик мощностью 300 Вт, антенная система конфигурации 4x1, а также другие необходимые технические средства. В результате в Гасанризе и окрестных селах на 25-м телеканале (506 MHs) было обеспечено вещание 8 телевизионных каналов (АзТВ, Общественное телевидение, Идман Азербайджан, Меденият ТВ, CBC Спорт, ATV, Хазар ТВ, Space TВ).

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях на сегодня восстановлена работа 8 радиотелевизионных вещательных станций. Мероприятия по восстановлению проводятся в соответствии с реализацией "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".