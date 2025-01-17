Идут съемки фильма "44"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана продолжаются съемки полнометражного художественного фильма "44", посвященного Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az, главные роли в художественном фильме, повествующем о пути к исторической победе в Отечественной войне, исполняют талантливый азербайджанский актер Ибрагим Чингиз и известная турецкая актриса Озге Гюрель. В творческий состав фильма входят такие профессиональные актеры, как Азер Атакишиев, Эльнур Наджафли, Али Тарлан, Ильгар Мусаев, Исмаил Керимов, Мехрибан Зеки, Надир Рустамлы, Тюркай Джафарли.

Съемки проводятся в городе Баку, а также в Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше и других регионах.