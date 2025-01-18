В Баку пресечена продажа непригодного к потреблению мяса

По обращению граждан, проживающих на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку, о случаях антисанитарии, вызванной сливанием крови забитых животных, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, вместе с представителями местной исполнительной власти и полиции, оперативно провели проверку на указанной территории.

Как сообщает Day.Az, в ходе рейда было установлено, что на дворе частного дома Ровшана Вели оглу Джумшудова содержался крупнорогатый скот, а также осуществлялся убой животных с нарушением всех санитарных норм, с целью незаконной продажи мяса в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям.

После проведения совместных мероприятий незаконная деятельность была пресечена. Вдобавок, представители исполнительной власти демонтировали оборудование для убоя животных, установленное без учета стандартов безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, во время рейда было найдено 100 кг мяса, которое не прошло ветеринарной экспертизы и не было пригодно к употреблению. Мясо неизвестного происхождения было изъято с целью предотвращения его продажи, а образцы отправлены в лабораторию для дальнейшего анализа.

В соответствии с законодательством были приняты административные меры. Расследование по данному факту продолжается.

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