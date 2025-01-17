В Баку закрыли дом торжеств

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели инспекцию в банкетном зале "Üzeyir".

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, в ходе проверки были обнаружены несколько нарушений санитарных стандартов.

В частности, в учреждении не соблюдались требования стандартов и технологические процессы при обработке продуктов. Вода, используемая в заведении, не проходила очистку, не были предусмотрены отдельные раковины для мытья, а туалетная комната открывалась непосредственно в зону, где обрабатываются продукты. Также не была установлена система вентиляции, не было помещений или шкафов для хранения моющих и дезинфицирующих средств. В зоне, предназначенной для мытья посуды, имели место повреждения стен и потолка.

В результате были предприняты необходимые меры, и деятельность заведения была приостановлена.

Ранее мы сообщали, что в Гяндже остановлена продажа продукции птицеводства, обработанной в условиях антисанитарии.