https://news.day.az/society/1723874.html Распространены кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли - ВИДЕО Министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в городе Имишли.
Распространены кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в городе Имишли.
Как сообщает в субботу Day.Az, на кадрах видно, как перед движущимся служебным автомобилем Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана выезжает автомобиль марки "Мерседес", создав аварийную ситуацию.
Напомним, что на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.
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