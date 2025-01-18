Распространены кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в городе Имишли.

Как сообщает в субботу Day.Az, на кадрах видно, как перед движущимся служебным автомобилем Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана выезжает автомобиль марки "Мерседес", создав аварийную ситуацию.

Напомним, что на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.