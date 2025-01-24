В Азербайджане могут ужесточить наказание за нарушение одного из законов

В Азербайджане меняется административная ответственность за нарушение законодательства о госзакупках.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за нарушение законодательства должностные лица будут штрафоваться на сумму от 4 до 6 тысяч манатов.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводится новый штраф.