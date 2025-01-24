https://news.day.az/society/1725130.html В Азербайджане могут ужесточить наказание за нарушение одного из законов В Азербайджане меняется административная ответственность за нарушение законодательства о госзакупках. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
В Азербайджане могут ужесточить наказание за нарушение одного из законов
В Азербайджане меняется административная ответственность за нарушение законодательства о госзакупках.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно проекту, за нарушение законодательства должностные лица будут штрафоваться на сумму от 4 до 6 тысяч манатов.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводится новый штраф.
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