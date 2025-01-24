В Азербайджане снизилось количество преступлений, совершенных в составе групп

В результате продолжающихся профилактических мер в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом зафиксировано снижение преступлений в составе групп на 23,2 процента, в общественных местах - на 9 процентов, а также среди ранее осужденных - на 8 процентов.

Об этом заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии министерства, сообщает Day.Az.

"Количество общих преступлений сократилось на 9,4 процента, тяжких и особо тяжких - на 18,9 процента, преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах - на 18,1 процента, умышленных убийств - на 9,6 процента, покушений на убийство - на 16,9 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 13,5 процента, хулиганства - на 5 процентов, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия - на 21 процент, преступлений против собственности - на 10,4 процента, угонов автотранспортных средств - на 9,5 процента, дорожно-транспортных происшествий - на 12,8 процента, пострадавших в авариях - на 13,1 процента, погибших - на 11,4 процента", - отметил министр.