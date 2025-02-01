В Азербайджане ускорится прогнозирование атмосферных явлений

Состоялся осмотр метеорологического доплеровского радара, установленного на территории села Второй Нугеди Губинского района.

Как передает Day.Az, заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ, что доплеровский радар, являющийся важным элементом системы раннего оповещения, позволит отслеживать атмосферные процессы и подготовить предупреждения о метеоявлениях, с его помощью также можно будет заблаговременно получать информацию об ожидаемых граде и ливнях в радиусе 100-150 км. Предупреждения о селях и наводнениях, которые могут возникнуть на реках юго-восточного склона Большого Кавказа, будут составлены на основе данных, полученных с помощью доплеровского радара.

Гюльнара Аббасова отметила, что управление радиолокационной системой будет осуществляться непрерывно в автоматизированном режиме.