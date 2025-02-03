В Баку начался снос знаменитого рынка

В Баку начался снос рынка "Кешля" в рамках масштабного проекта по улучшению дорожной инфраструктуры столицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Xəzər TV.

Основная цель реконструкции - снижение транспортной загруженности проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также повышение безопасности дорожного движения. Ключевым элементом проекта станет соединение улицы Гасана Алиева с улицей Юсифа Везира Чеменземинли, что позволит значительно разгрузить перекрестки улиц Тебриза, Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, а также снизит вероятность заторов у станции метро "Нариман Нариманов".

Кроме того, новая дорожная развязка обеспечит беспрепятственный проезд от станций метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов" в направлении станции "Кёроглу", что позволит уменьшить нагрузку на проспект Гейдара Алиева и создать альтернативный маршрут.

Как сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, уже завершены замеры попадающих под снос объектов, включая жилые и нежилые постройки, а также земельные участки. Проведена оценка препятствий, подлежащих демонтажу.

Предприниматели, ранее работавшие на рынке "Кешля", уже переехали в новый торговый комплекс в районе Дарнагюль.