В Баку начался снос знаменитого рынка - ВИДЕО
В Баку начался снос рынка "Кешля" в рамках масштабного проекта по улучшению дорожной инфраструктуры столицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Xəzər TV.
Основная цель реконструкции - снижение транспортной загруженности проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также повышение безопасности дорожного движения. Ключевым элементом проекта станет соединение улицы Гасана Алиева с улицей Юсифа Везира Чеменземинли, что позволит значительно разгрузить перекрестки улиц Тебриза, Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, а также снизит вероятность заторов у станции метро "Нариман Нариманов".
Кроме того, новая дорожная развязка обеспечит беспрепятственный проезд от станций метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов" в направлении станции "Кёроглу", что позволит уменьшить нагрузку на проспект Гейдара Алиева и создать альтернативный маршрут.
Как сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, уже завершены замеры попадающих под снос объектов, включая жилые и нежилые постройки, а также земельные участки. Проведена оценка препятствий, подлежащих демонтажу.
Предприниматели, ранее работавшие на рынке "Кешля", уже переехали в новый торговый комплекс в районе Дарнагюль.
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