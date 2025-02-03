МЧС Азербайджана предупредило владельцев ресторанов и домов торжеств

МЧС Азербайджана обратилось к владельцам ресторанов и домов торжеств с напоминанием о запрете на использование пиротехники в общественных местах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы ведомства.

Несмотря на активную разъяснительную работу, проводимую в стране по вопросам пожарной безопасности, некоторые физические и юридические лица продолжают нарушать установленные нормы. В результате таких действий случаются инциденты с серьезными последствиями.

Отмечается, что, несмотря на неоднократные предостережения о законодательном запрете использования пиротехнических средств и их опасности, некоторые заведения, стремясь создать зрелищные шоу, пренебрегают правилами безопасности, что приводит к трагическим ситуациям.

В связи с этим МЧС вновь призывает владельцев ресторанов, домов торжеств и других объектов общественного питания строго соблюдать нормы пожарной безопасности и напоминает, что за подобные нарушения предусмотрены самые строгие меры ответственности в рамках законодательства.

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