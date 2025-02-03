Генпрокуратура получит новые полномочия

Генеральная прокуратура Азербайджана наделяется новыми полномочиями.

Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, которая обсуждалась сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) 2025 года.

В соответствии с действующим законодательством техника и технические средства, используемые в целях обороны и государственной безопасности, а также их запасные части, специальное программное обеспечение и боеприпасы, освобождаются от НДС при условии наличия подтверждающего документа, выданного органом, определяемым соответствующими исполнительными органами (министерствами обороны, оборонной промышленности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции, а также другими государственными учреждениями, определёнными указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2023 года).

Согласно проекту, эти полномочия предоставляются также и Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

Законопроект принят в третьем чтении.