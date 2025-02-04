Иранские рыбаки попались на контрабанде наркотиков в Каспийском море - ФОТО - ВИДЕО
В результате совместной спецоперации сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный оборот более 13 килограммов наркотических средств и 4400 таблеток, контрабандой доставленных в страну по Каспийскому морю.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в результате операции, проведенной полицией и пограничниками на территории города Сумгайыт, на берегу Каспийского моря были задержаны граждане Ирана 32-летний Гаффар Гызыл и 34-летний Бехзат Гаранеджат. На лодке, оснащенной специальным двигателем марки "Yamaha", которой они управляли, было обнаружено 11 кг 680 граммов марихуаны, 1 кг 510 граммов героина и 4400 таблеток метадона. Помимо рыболовной деятельности они также занимались контрабандой наркотиков.
Ведется расследование.
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