Последняя ситуация на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

14. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

16. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.