https://news.day.az/society/1727932.html Объявлена дата захоронения останков еще трех шехидов I Карабахской войны - ФОТО Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.
Объявлена дата захоронения останков еще трех шехидов I Карабахской войны - ФОТО
Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 7 февраля этого года.
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