Объявлена дата захоронения останков еще трех шехидов I Карабахской войны

Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 7 февраля этого года.