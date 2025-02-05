https://news.day.az/society/1728105.html Вынесен приговор по уголовному делу представителя Instapower в Азербайджане Завершился уголовный процесс по делу представителя Instapower в Азербайджане Орхана Бабазаде, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении граждан. Как сообщает Day.Az, Орхан Бабазаде приговорен к 8 годам лишения свободы.
Вынесен приговор по уголовному делу представителя Instapower в Азербайджане
Завершился уголовный процесс по делу представителя Instapower в Азербайджане Орхана Бабазаде, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении граждан.
Как сообщает Day.Az, Орхан Бабазаде приговорен к 8 годам лишения свободы.
Напомним, что государственный обвинитель Фариз Рзаев потребовал от суда назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Отметим, что по уголовному делу проходят 53 потерпевших, а причиненный им ущерб превышает 256 тысяч манатов.
Орхану Бабазаде было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.
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