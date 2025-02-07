Что должны отображать экраны в бакинских автобусах?

Современные автобусы, курсирующие по Баку, оборудованы информационными мониторами, которые должны помогать пассажирам ориентироваться. Однако в последнее время экраны либо показывают рекламу, либо не работают вовсе, оставляя пассажиров в неведении о текущем маршруте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İctimai TV, эксперты отмечают важность исправных табло как в автобусах, так и на остановках. Илькин Новрузов, транспортный специалист, подчеркивает, что несмотря на наличие схем маршрутов в интернете, визуальные табло в автобусах - самый удобный способ ориентироваться для пассажиров.

Компания-перевозчик BakuBus, в свою очередь, заверяет, что знает о существующей проблеме и активно работает над ее решением. Технические специалисты ежедневно проверяют состояние мониторов и оперативно устраняют любые неисправности.

"Наш приоритет - комфорт и информирование пассажиров", - сообщили в пресс-службе BakuBus.

Подробнее об этом в сюжете, подготовленном İctimai TV: