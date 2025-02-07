Названы даты выпускных экзаменов для 11-классников

Определен график проведения выпускных экзаменов за полное (11-летнее) среднее образование в городах и районах Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен по полному (11-летнему) среднему образованию 2 и 9 марта 2025 года.