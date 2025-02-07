https://news.day.az/society/1728561.html Названы даты выпускных экзаменов для 11-классников Определен график проведения выпускных экзаменов за полное (11-летнее) среднее образование в городах и районах Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен по полному (11-летнему) среднему образованию 2 и 9 марта 2025 года.
Названы даты выпускных экзаменов для 11-классников
Определен график проведения выпускных экзаменов за полное (11-летнее) среднее образование в городах и районах Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен по полному (11-летнему) среднему образованию 2 и 9 марта 2025 года.
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