Пожар в частном доме в Кешля

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в жилом доме в поселке Кешля Низаминского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в двухэтажном частном доме общей площадью 200 кв.м было ликвидировано.

В ходе инцидента на входе в пятикомнатный дом сгорели электрический щит и два шкафа.

Пожарные спасли двух человек, которые оказались в бессознательном состоянии из-за сильного задымления.

Большая часть дома была сохранена от огня.