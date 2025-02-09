https://news.day.az/society/1728991.html Пожар в частном доме в Кешля - ВИДЕО На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в жилом доме в поселке Кешля Низаминского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ведомстве. Согласно информации, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар в частном доме в Кешля - ВИДЕО
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