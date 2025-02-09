https://news.day.az/society/1729024.html В Геранбое произошла тяжелая авария – есть погибший В Горанбойском районе произошла авария, приведшая к смерти. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Зейва Горанбойского района. Два автомобиля столкнулись в движении. В результате аварии один человек погиб, есть раненые.
В Геранбое произошла тяжелая авария – есть погибший
В Горанбойском районе произошла авария, со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Зейва Горанбойского района.
Два автомобиля столкнулись в движении.
В результате аварии один человек погиб, есть раненые.
Ранее мы сообщали, что в Шеки перевернулся автомобиль.
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