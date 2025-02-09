В Геранбое произошла тяжелая авария

В Горанбойском районе произошла авария, со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Зейва Горанбойского района.

Два автомобиля столкнулись в движении.

В результате аварии один человек погиб, есть раненые.

Ранее мы сообщали, что в Шеки перевернулся автомобиль.