Паводок разрушил мост в Джалилабаде

Недавние сильные ливни также затронули Джалилабадский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в селе Венлик наводнение повредило мост, проходящий через реку.

Из-за этого возникли сложности с транспортным сообщением между районным центром и тремя соседними сёлами. Местные жители отмечают, что мост был временно восстановлен, но остаётся в аварийном состоянии. Движение транспорта по мосту возобновлено, однако необходима его реконструкция.

Ответственные службы сообщили, что после недавних ливней мост в селе Венлик оказался в аварийном состоянии, и в ближайшее время планируется его ремонт.