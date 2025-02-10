https://news.day.az/society/1729051.html Паводок разрушил мост в Джалилабаде - пострадал автомобиль - ВИДЕО Недавние сильные ливни также затронули Джалилабадский район. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в селе Венлик наводнение повредило мост, проходящий через реку. Из-за этого возникли сложности с транспортным сообщением между районным центром и тремя соседними сёлами.
Паводок разрушил мост в Джалилабаде - пострадал автомобиль - ВИДЕО
Недавние сильные ливни также затронули Джалилабадский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в селе Венлик наводнение повредило мост, проходящий через реку.
Из-за этого возникли сложности с транспортным сообщением между районным центром и тремя соседними сёлами. Местные жители отмечают, что мост был временно восстановлен, но остаётся в аварийном состоянии. Движение транспорта по мосту возобновлено, однако необходима его реконструкция.
Ответственные службы сообщили, что после недавних ливней мост в селе Венлик оказался в аварийном состоянии, и в ближайшее время планируется его ремонт.
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