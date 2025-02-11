Водителей такси и грузовиков проверят на профпригодность

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 13 февраля экзамен для водителей такси, ответственных лиц операторов международных грузо- и пассажироперевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 1 513 человек (такси - 1 439, грузоперевозки - 63, операторы - 11).

Участники экзамена смогут проверить свои результаты после завершения экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени.

Результаты экзамена также будут опубликованы на сайте ГЭЦ на следующий день.