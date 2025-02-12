В Азербайджане могут быть увеличены пособия по инвалидности

Пособия по инвалидности могут быть увеличены.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов в интервью для "Xəzər Xəbər".

По его словам, из государственного бюджета выплачиваются два вида выплат гражданам с инвалидностью. Один из них - это пенсия по инвалидности, другой - пособие. Пенсии по инвалидности были увеличены с января, повышение будет выплачено в феврале. Предложения по увеличению пособий по инвалидности уже представлены.

Направления и объемы увеличений будут известны после того, как Кабинет министров представит свои предложения.

Одним словом, на следующем этапе будет наблюдаться повышение социальных пособий и пенсий.

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